Порошенко: Киев не будет отмечать День Победы по "московскому сценарию"

КИЕВ, 9 мая — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что День Победы есть и будет для украинцев праздником, однако в стране его больше не будут отмечать по "московскому сценарию".

"Горькие воспоминания о тех годах не покидают нас и бережно передаются из поколения к поколению. И праздник этот есть и будет. Но мы больше не станем отмечать его по "московскому сценарию". Конечно, война имела планетарный характер. Конечно, народы бывшего Советского союза воевали вместе, но при этом всем война имела свое отдельное украинское измерение, которое для нас, украинцев, беспрекословно является главным", — сказал Порошенко во время принятия присяги новобранцами украинской армии, церемонию которой транслировал телеканал "112 Украина".

Глава государства также назвал общественную акцию "Бессмертный полк" образцом "утонченной политической спекуляции на чувствах людей".