Посла США потрясло шествие "Бессмертного полка"

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Посол США в РФ Джон Теффт заявил, что образ шествия "бессмертного полка" навсегда останется для него олицетворением памяти о победе во Второй мировой войне и о том, какую высокую цену пришлось заплатить для ее достижения народам Советского Союза. При этом дипломат напомнил, что, несмотря на идеологические различия, народы США и СССР вместе боролись с общим врагом, а их потомки не должны забывать о людях, отдавших свои жизни ради достижения мира и свободы.

"Одним из наиболее трогательных образов, которые навсегда останутся в моей памяти после лет, проведенных в России, будет ежегодное шествие "Бессмертного полка" в День Победы. Видя, как десятки тысяч россиян идут под взорами стольких ушедших героев, вспоминаешь о том, каких человеческих потерь стоила Вторая мировая война, и что особенно высокую цену заплатили народы Советского Союза",- написал Теффт в своем блоге в Livejournal

"Как для россиян, так и для американцев эти ветераны — мужчины и женщины, которых мы знали, — наши родные, память о которых всегда в наших сердцах. Но, к сожалению, время неумолимо. С каждым годом наших ветеранов остается все меньше и меньше. Меньше остается и нас, тех, кто знал их как братьев и сестер, отцов и матерей, дедушек и бабушек. Для многих молодых людей в наши дни, их героизм — уже история. Вот почему такие акты памяти столь важны",- отметил посол США.

Однако, по его словам, "помня наших героев и жертвы, принесенные ими", мы должны также не забывать, "ради чего все это было".

"Конечно, они сражались за свой дом и семью, но помимо этого они сражались и за нечто большее. Они боролись за идею мира и свободы во всем мире — мире, будущее которого решается не под дулом автомата, а на избирательных участках; не диктаторами и их армиями, ведущими завоевания, а самими людьми, которые вправе сами определять свою судьбу. Все мы, пользующиеся плодами достигнутых мира и благополучия, когда отношения между странами основываются на законе, а не на принципе "кто сильнее, тот и прав" — навеки в долгу перед ними", — сказал Теффт.

Он подчеркнул, что "за эту мечту по-прежнему стоит бороться", и "мы можем работать вместе над ее осуществлением", если выберем этот путь.

"Так же, как это сделали много лет назад наши отцы, деды и прадеды. Несмотря на идеологические различия, разделявшие наши государства, наши прадеды — простые американцы и россияне, миллионы из которых отдали свои жизни, и еще миллионы, чья жизнь бесповоротно изменилась в результате войны, — сплотились за правое дело. Несомненно, мы можем сделать то же самое и сегодня, последовав их примеру", — добавил посол США в РФ.

Теффт сопроводил запись фотографией с изображением шествия "Бессмертного полка".

Как празднуют День Победы в России и по всему миру, следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>