Делегация КНДР примет участие в форуме Шелкового пути в Пекине

Вид на площадь Ким Ир Сена и Центральную библиотеку Пхеньяна со смотровой площадки монумента идей Чучхе. Архивное фото

Вид на площадь Ким Ир Сена и Центральную библиотеку Пхеньяна со смотровой площадки монумента идей Чучхе. Архивное фото

ПЕКИН, 9 мая — РИА Новости, Иван Булатов. Официальная делегация КНДР примет участие в предстоящем форуме Шелкового пути в Пекине, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

В Пекине 14-15 мая пройдет форум высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках стратегии "Один пояс — один путь". Участие в форуме подтвердили президенты и премьеры 28 государств, включая российского лидера Владимира Путина.

"Насколько я знаю, КНДР отправит официальную делегацию для участия в предстоящем форуме по международному сотрудничеству и соответствующих мероприятиях", — сказал Гэн Шуан.

Китай в 2013 году объявил о новой стратегии экономического развития "Один пояс — один путь", направленной на создание инфраструктуры и налаживание взаимосвязей между странами Евразии. Стратегия включает два ключевых направления развития: экономический пояс Шелкового пути и морской Шелковый путь. Речь идет о создании торгового коридора для прямых поставок товаров с Востока на Запад на льготных условиях.