В Кишиневе десятки тысяч людей участвуют в акции "Бессмертный полк"

КИШИНЕВ, 9 мая — РИА Новости. Десятки тысяч людей принимают участие в акции "Бессмертный полк" в Кишиневе во вторник, многочисленная колонна проходит по центральным улицам столицы Молдавии в сторону мемориального комплекса "Вечность", чтобы почтить память участников Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости.

Возглавляют марш ветераны. Участники акции несут портреты своих родственников, сражавшихся за освобождение Родины от фашистских захватчиков. В руках у ряда манифестантов красные флаги, на которых написано "За мир!" У каждого из них на груди георгиевская лента. В колонне много молодых людей и детей, которые пришли в военной форме советского периода. По данным организаторов, в акции "Бессмертный полк" принимают участие более 40 тысяч человек. Люди продолжают присоединяться к маршу.

Как заявила лидер Партии социалистов Молдавии Зинаида Гречаная, память о Великой Отечественной войне не должна быть стерта. "Как бы ни старались некоторые политики, всегда буду повторять: нужно помнить те страшные годы войны, нужно помнить подвиг и бесстрашие людей, подаривших нам мирное небо над головой", — заявила Гречаная.

Демократическая партия Молдавии, которая является ядром парламентского большинства, проводит параллельную акцию, посвященную Дню Победы и Дню Европы. В этой акции, по оценкам организаторов, принимают участие 25 тысяч человек. В руках у демонстрантов партийные и государственные флаги, а также Евросоюза.

С утра тысячи жителей столицы Молдавии собираются у мемориального комплекса "Вечность", чтобы возложить цветы к могилам павших в Великой Отечественной войне. В торжественной церемонии уже приняли участие первые лица республики — спикер и депутаты парламента Молдавии, главы дипмиссий, которые аккредитованы в республике. Акции, приуроченные 72-летию Великой Победы, проходят по всей Молдавии.

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Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза. На сегодняшний день в Молдавии не осталось в живых ни одного Героя СССР. Всего стране осталось около 1,5 тысячи ветеранов Второй мировой войны.

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