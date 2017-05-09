В Кишиневе десятки тысяч людей участвуют в акции "Бессмертный полк"

КИШИНЕВ, 9 мая — РИА Новости. Десятки тысяч людей принимают участие в акции "Бессмертный полк" в Кишиневе во вторник, многочисленная колонна проходит по центральным улицам столицы Молдавии в сторону мемориального комплекса "Вечность", чтобы почтить память участников Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости.
Как заявила лидер Партии социалистов Молдавии Зинаида Гречаная, память о Великой Отечественной войне не должна быть стерта. "Как бы ни старались некоторые политики, всегда буду повторять: нужно помнить те страшные годы войны, нужно помнить подвиг и бесстрашие людей, подаривших нам мирное небо над головой", — заявила Гречаная.
С утра тысячи жителей столицы Молдавии собираются у мемориального комплекса "Вечность", чтобы возложить цветы к могилам павших в Великой Отечественной войне. В торжественной церемонии уже приняли участие первые лица республики — спикер и депутаты парламента Молдавии, главы дипмиссий, которые аккредитованы в республике. Акции, приуроченные 72-летию Великой Победы, проходят по всей Молдавии.
@VRSoloviev Кишинев МАрш Победы!!https://t.co/nNKDg1hY9K— Ronny (@OlegSNN) 9 мая 2017 г.
Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза. На сегодняшний день в Молдавии не осталось в живых ни одного Героя СССР. Всего стране осталось около 1,5 тысячи ветеранов Второй мировой войны.
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