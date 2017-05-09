Полиция в Киеве отбирает георгиевские ленточки у участников марша

КИЕВ, 9 мая — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов не позволяют людям, которые пришли поучаствовать марше "Никто не забыт! Ничто не забыто!" в Киеве, проходить к Парку Вечной славы с георгиевскими ленточками, передает корреспондент РИА Новости.

Проход к месту мероприятия разрешен лишь со стороны станции метро "Арсенальная" через рамки металлоискателей. В местах досмотра личных вещей граждан весят информационные таблички со списком запрещенных для проноса предметов. На данный момент уже произошло несколько случаев, когда правоохранители отнимали или просили спрятать георгиевские ленточки.

В то же время большинство людей пришли на праздник с гвоздиками и ветками сирени. Ветераны надели ордена. Вместе с тем, некоторые граждане надели на грудь значки в виде красного мака, который власти рекомендуют использовать как новый символ праздника.

На Украине не приветствуется ношение во время торжеств георгиевских ленточек. На законодательном уровне они не запрещены, однако каждый год перед Днем Победы власти настоятельно рекомендуют гражданам отказаться от использования этой символики. Вместо этого, начиная с 2014 года, на государственном уровне популяризируется новый символ праздника — стилизованный цветок красного мака, который традиционно используется в Европе 8 мая.