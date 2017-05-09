Полиция заблокировала офис "Организации украинских националистов"* в Киеве

КИЕВ, 9 мая — РИА Новости. Руководитель "Организации украинских националистов" (ОУН)* Николай Коханивский заявил, что полиция заблокировала офис организации в Киеве.

Ранее Коханивский заявил, что украинские националисты собираются помешать проведению акции "Бессмертный полк" в Киеве 9 мая. При этом Служба безопасности Украины пообещала не допустить провокаций во время этой акции.

"Заблокировали штаб Добровольческого Движения ОУН на Мазепы 6,а. Только что звонили наши активисты, уже начались первые стычки", — написал Коханивский на своей странице в Facebook.

Как передает корреспондент РИА Новости, активисты организации открыли окна, из которых звучит громкая музыка националистического содержания, так же вывесили флаги с символикой ОУН-УПА* и бросают в участников акции "Бессмертный полк" и журналистов яйца и шарики с краской. Также активисты ОУН бросили на улицу одну дымовую шашку и распылили огнетушитель, под действие которого попали журналисты.

Акции "Бессмертный полк" во вторник пройдут сразу в нескольких городах Украины, помимо Киева шествие пройдет в Днепре (бывший Днепропетровск) и Кривом Роге Днепропетровской области и Николаеве.

"Бессмертный полк" — общественная акция, представляющая собой марш, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проводится в День Победы в России и других странах.

*Организация запрещена в России

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