В акции "Бессмертный полк" в Киеве принимают участие тысячи человек

Участники акции Бессмертный полк во время шествия по улицам Киева. Архивное фото

Участники акции Бессмертный полк во время шествия по улицам Киева. Архивное фото

КИЕВ, 9 мая – РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" с участием нескольких тысяч человек началась в центре украинской столицы, передает корреспондент РИА Новости.

Акция "Бессмертный полк" во вторник проходит в Киеве. Украинские радикалы накануне заявили о намерении сорвать памятное шествие, однако правоохранители обещали обеспечить безопасность в ходе всех мирных акций в стране и не допустить каких-либо провокаций.

Колонна участников акции отправилась от метро Арсенальная по улице Ивана Мазепы к парку Вечной славы. Участники памятного шествия несут портреты своих родственников, погибших в ходе Великой Отечественной войны. Активисты поют военные песни, в колонне также идет оркестр. В памятном шествии принимают участие как ветераны, так и молодежь. У них нет никакой политической символики. Участники акции скандируют "Ура!" и "Нацизм не пройдет".

По маршруту колонны стоят полицейские, в том числе конный и велосипедный патрули. Марш проходит спокойно.

"Бессмертный полк" — общественная акция, представляющая собой марш, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проводится в День Победы в России и других странах.