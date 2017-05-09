Минобороны ДНР: ВСУ 50 раз за сутки нарушили режим тишины в Донбассе

Ситуация в ДНР и ЛНР. Май 2017 (55)

Жилой многоквартирный дом, пострадавший в результате обстрела Ясиноватой в Донецкой области. Архивное фото

Жилой многоквартирный дом, пострадавший в результате обстрела Ясиноватой в Донецкой области. Архивное фото

ДОНЕЦК, 9 мая — РИА Новости. Украинские силовики 50 раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе, обстреляв 13 населенных пунктов самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил во вторник журналистам представитель министерства обороны ДНР.

"За прошедшие сутки вооруженные силы Украины 50 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам подверглись 13 населенных пунктов республики, по которым применялось артиллерия, танки, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие", — заявил представитель ведомства.

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