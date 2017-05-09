В Луганске прошел парад Победы с участием военной техники

ЛУГАНСК, 9 мая — РИА Новости. Парад Победы с участием военной техники прошел в самопровозглашенной Луганской народной республике, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее Народная милиция ЛНР заявила о проведении парада Победы с участием военной техники и вооружения 9 мая в Луганске. По данным ведомства, за мероприятием должны были наблюдать представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Парад принимал глава ЛНР Игорь Плотницкий. Почетными гостями были ветераны Великой Отечественной войны.

"Девятого мая 1945 года стало поистине эпохальной датой, ознаменовавшей окончание наиболее трагического и кровопролитного периода в мировой истории. Беспощадной битвы во имя спасения человечества от смертельной угрозы, которую нес за собой нацизм", — заявил глава ЛНР, обращаясь к присутствующим с речью.

В параде участвовали, по данным Народной милиции ЛНР, более 60 единиц вооружения и техники, в том числе БТР, БМП, РСЗО "Град", самоходные артустановки "Гвоздика".

"Нас, ныне живущих, переполняет безмерная гордость, что мы являемся потомками того славного поколения, которое не только сохранило свободу, независимость и само существование своей Родины, но и внесло решающий вклад в избавление от фашистского ига народов Европы, водрузив знамя Победы над повергнутым Рейхстагом", — подчеркнул Плотницкий.

Как празднуют День Победы в России и по всему миру, следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>