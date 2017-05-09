В Харькове радикалы напали на участников "Бессмертного полка"

КИЕВ, 9 мая — РИА Новости. Потасовка произошла между участниками акции "Бессмертный полк" и радикалами возле Мемориала славы в Харькове, передает украинское агентство УНИАН.

"Участники акции "Бессмертный полк" собрались в нескольких метрах от памятника, начали скандировать "Фашизм не пройдет", петь советские песни и декламировать стихи о "гражданской войне в Донбассе". Во время исполнения одной из песен началась потасовка. Ее смогли разнять только около 50 правоохранителей в касках с дубинками", — говорится в сообщении.

По данным агентства, пока к медикам Красного Креста, которые дежурят у мемориала, за помощью никто не обращался. После столкновения участники акции продолжили петь и скандировать лозунги.

"Бессмертный полк" — марш, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Эта общественная акция проводится в День Победы в России и других странах.

В #Харьков'е на Мемориале Славы произошли столкновения: проукраинский активист пытался сорвать "георгиевскую ленточку" pic.twitter.com/2zZYvF2Quy — StudMedia (@StudMedia) 9 мая 2017 г.

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