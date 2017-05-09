Участники акции "Бессмертный полк" собираются в центре Киева

КИЕВ, 9 мая – РИА Новости. Около 300 участников акции "Бессмертный полк" собрались во вторник в центре Киева, люди продолжают прибывать к месту встречи, передает корреспондент РИА Новости.
Колонна участников памятного шествия выстроилась возле метро "Арсенальная" на улице Ивана Мазепы. Они держат портреты родственников, погибших в Великой Отечественной войне, и цветы. Среди участников акции — как ветераны, так и молодежь. У всех ветеранов на груди большое количество наград. Они поют военные песни. Политической символики у участников марша нет. Люди продолжают прибывать, полиция пропускает всех участников акции через металлодетектор. Колонна намерена в 11.00 (совпадает с мск) пройти к парку Вечной Славы и возложить там цветы у мемориала Вечного огня.
Возле места проведения шествия находятся полицейские. В целом обстановка спокойная.
"Бессмертный полк" — общественная акция, представляющая собой марш, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проводится в День Победы в России и других странах.
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День Победы, Киев, pic.twitter.com/3hEqrhXq7h— tburnos (@tburnos) 9 мая 2017 г.