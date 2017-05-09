Участники акции "Бессмертный полк" собираются в центре Киева

КИЕВ, 9 мая – РИА Новости. Около 300 участников акции "Бессмертный полк" собрались во вторник в центре Киева, люди продолжают прибывать к месту встречи, передает корреспондент РИА Новости.

Акция "Бессмертный полк" во вторник пройдет в Киеве. Украинские радикалы накануне заявили о намерении сорвать памятное шествие, однако правоохранители обещали обеспечить безопасность в ходе всех мирных акций в стране и не допустить каких-либо провокаций.

Колонна участников памятного шествия выстроилась возле метро "Арсенальная" на улице Ивана Мазепы. Они держат портреты родственников, погибших в Великой Отечественной войне, и цветы. Среди участников акции — как ветераны, так и молодежь. У всех ветеранов на груди большое количество наград. Они поют военные песни. Политической символики у участников марша нет. Люди продолжают прибывать, полиция пропускает всех участников акции через металлодетектор. Колонна намерена в 11.00 (совпадает с мск) пройти к парку Вечной Славы и возложить там цветы у мемориала Вечного огня.

Кроме того, неподалеку начали собираться украинские националисты.

Возле места проведения шествия находятся полицейские. В целом обстановка спокойная.

"Бессмертный полк" — общественная акция, представляющая собой марш, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проводится в День Победы в России и других странах.

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