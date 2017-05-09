В Киеве задержали участника акции "Бессмертный полк"

КИЕВ, 9 мая – РИА Новости. Полиция в Киеве во вторник перед стартом акции "Бессмертный полк" задержала мужчину с плакатом "Никто не забыт! Ничто не забыто!" на фоне георгиевской ленточки, передает корреспондент РИА Новости.
Мужчина развернул плакат, на фоне которого была георгиевская ленточка. После этого к нему сразу подошли полицейские, взяли под руки и без объяснения причин увели, по словам правоохранителей, в райотдел.
День Победы, Киев, pic.twitter.com/3hEqrhXq7h— tburnos (@tburnos) 9 мая 2017 г.
Акция "Бессмертный полк" во вторник пройдет в Киеве. Украинские радикалы накануне заявили о намерении сорвать памятное шествие, однако правоохранители обещали обеспечить безопасность в ходе всех мирных акций в стране и не допустить каких-либо провокаций.
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