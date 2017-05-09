В Киеве задержали участника акции "Бессмертный полк"

КИЕВ, 9 мая – РИА Новости. Полиция в Киеве во вторник перед стартом акции "Бессмертный полк" задержала мужчину с плакатом "Никто не забыт! Ничто не забыто!" на фоне георгиевской ленточки, передает корреспондент РИА Новости.

На Украине не приветствуется ношение во время торжеств георгиевских ленточек. На законодательном уровне они не запрещены, однако каждый год перед Днем Победы власти настоятельно рекомендуют гражданам отказаться от использования этой символики. Вместо этого, начиная с 2014 года, на государственном уровне популяризируется новый символ праздника — стилизованный цветок красного мака, который традиционно используется в Европе 8 мая.

Мужчина развернул плакат, на фоне которого была георгиевская ленточка. После этого к нему сразу подошли полицейские, взяли под руки и без объяснения причин увели, по словам правоохранителей, в райотдел.

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Акция "Бессмертный полк" во вторник пройдет в Киеве. Украинские радикалы накануне заявили о намерении сорвать памятное шествие, однако правоохранители обещали обеспечить безопасность в ходе всех мирных акций в стране и не допустить каких-либо провокаций.

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