WSJ: санкции Запада не отразились на российской нефтяной отрасли

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Российская нефтяная отрасль не пострадала от санкций, введенных США и странами Евросоюза в 2014 году, пишет Wall Street Journal.

Добыча нефти в России в 2016 году составила 11 миллионов баррелей в сутки, достигнув тем самым рекордного уровня за последние десятилетия, отмечает издание.

При этом от санкций пострадала американская нефтяная корпорация ExxonMobil. В апреле администрация Трампа отказала компании в просьбе вывести из-под действия санкций ряд ее совместных проектов с находящейся под санкциями "Роснефтью" по разработке месторождений в Черном море.

Таким образом, ExxonMobil не удалось закрепиться на одном из последних перспективных нефтяных месторождений и сохранить конкурентное преимущество, которое компания получила, заключив в 2011 году с Россией соглашение о совместном освоении углеводородных запасов на шельфе Черного моря.

В то же время, несмотря на санкции, Европейский союз предоставляет своим энергетическим компаниям большую свободу действий в отношениях с Россией, отмечают авторы статьи. Так, британской BP позволили сохранить почти 20% акций "Роснефти", что позволило увеличить чистую прибыль компании в 2016 году на 590 миллионов долларов. Итальянская Eni в партнерстве с "Роснефтью" готовится к бурению скважины в Черном море в конце 2017 года, а также планирует исследовать арктические воды Баренцева моря, напоминает издание.

Отсутствие единого подхода к санкциям со стороны Запада поставили под вопрос их эффективность. "Когда санкции не применяются единообразно, приходится сталкиваться с непреднамеренными последствиями", — приводит WSJ слова бывшего вице-президента государственного Экспортно-импортного банка США Билла Арнольда.

США и ЕС ввели санкции против России в 2014 году после воссоединение Крыма с Россией. Санкции, в частности, предусматривают запрет на поставку в Россию технологий для глубоководного бурения в регионе Арктики и Черном море. В январе США продлили санкции еще на год.

