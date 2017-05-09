Нетаньяху поздравил россиян с Днем Победы

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху направил поздравление президенту РФ Владимиру Путину с Днем Победы, в котором отметил особый вклад российского народа в освобождении мира от "нацистской тирании".

"С большим удовольствием поздравляю вас и российский народ с Днем Победы", — говорится в поздравлении, текст которого приводится на официальной странице израильского МИД в Twitter.

"Сложно представить, как сегодня выглядел бы мир, если бы не жертва российского народа. Сегодня миллионы людей по всему собираются, чтобы отдать дань тем смелым мужчинам и женщинам, которые боролись за освобождение мира от нацистской тирании", — написал Нетаньяху.

PM Netanyahu to Pres Putin: Hard to imagine what the world would look like today had it not been to Russian people's sacrifice. #VictoryDay pic.twitter.com/VKqTOfyaf0 — Israel Foreign Min. (@IsraelMFA) 9 мая 2017 г.

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Он также напомнил, что День Победы празднуется в Израиле ежегодно. В честь этого праздника, в частности, каждый год в израильских городах проводятся марши с участием ветеранов.