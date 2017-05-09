Вальс намерен избираться в парламент Франции от "большинства" Макрона

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Бывший премьер-министр Франции Мануэль Вальс заявил, что намерен выставить свою кандидатуру на парламентских выборах в июне от "президентского большинства", которое планируется создать вокруг движения победившего на выборах президента Эммануэля Макрона.

"Я буду кандидатом от президентского большинства", — заявил Вальс в эфире радиостанции RTL. "Хотел бы записаться в его (Эммануэля Макрона — ред.) движение, "Вперед, Республика", — добавил Вальс.

Макрон, победивший, согласно данным МВД, во втором туре президентских выборов во Франции с 66,1% голосов, заявил накануне на праздничном митинге своих сторонников у Лувра, что уже с понедельника начнется создание большинства вокруг его движения для участия в парламентских выборах. Он призвал избирателей поддержать этот проект.

Как заявил официальный представитель движения "Вперед" Кристоф Кастанер, президентское движение, которое планируют создать сторонники Макрона в преддверии парламентских выборов, будет, вероятно, называться "Вперед, Республика".