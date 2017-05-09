Глава минюста Турции обсудил с коллегой из США вопрос экстрадиции Гюлена

АНКАРА, 9 мая — РИА Новости. Министр юстиции Турции Бекир Боздаг в рамках рабочего визита в США обсудил в Вашингтоне с генеральным прокурором США Джеффом Сешнсом вопрос об экстрадиции находящегося в США оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, передает во вторник агентство Anadolu.

Сообщается, что Боздаг проинформировал Сешнса о новых досье по "преступной деятельности течения Гюлена", переданных Вашингтону турецкой стороной. Согласно источникам в Минюсте Турции, встреча прошла в конструктивном ключе, а собеседники сошлись во мнении о необходимости продолжения тесных контактов.

Поездка главы турецкого Минюста в Вашингтон была организована в преддверии запланированного на 15-17 мая визита президента Турции Тайипа Эрдогана в США. Одной из ключевых тем переговоров Эрдогана с президентом США Дональдом Трампом станет вопрос выдачи Гюлена, проживающего ныне в американском штате Пенсильвания.

Власти Турции обвинили Гюлена в причастности к попытке госпереворота в ночь на 16 июля 2016 года. Сам Гюлен заявил о своей непричастности и осудил мятеж, однако турецкие власти потребовали от США, где проживает оппозиционный проповедник, его экстрадиции. В Турции после мятежа были арестованы около 32 тысяч человек, уволены или отстранены от работы около 100 тысяч госслужащих.