Акция "Бессмертный полк" в честь Дня Победы состоялась в Пекине

ПЕКИН, 9 мая — РИА Новости, Иван Булатов. Акция "Бессмертный полк", приуроченная к годовщине победы в Великой Отечественной войне, состоялась во вторник в одном из центральных парков китайской столицы — парке "Чаоян", передает корреспондент РИА Новости.

Акция в Пекине организована координатором Межрегионального историко-патриотического общественного движения "Бессмертный полк" в Китае Еленой Тимофеевой при участии посольства Российской Федерации в КНР, Русского клуба в Пекине и галереи искусств "Цзиньтай". Впервые шествие "Бессмертный полк" было организовано в Пекине в 2016 году в парке "Наньгуань", в нем приняли участие несколько десятков человек.

Организаторы раздали гостям и участникам праздничных мероприятий георгиевские ленточки. Центральным событием стало шествие колонны "Бессмертный полк" по территории парка с подходом к скульптуре "Советский Сокол" — собирательному образу советского летчика. Участники мероприятия запустили в небо воздушные шары с надписью названия акции, после чего собравшиеся минутой молчания почтили память героев войны. Посол России в Китае Андрей Денисов также принял участие в праздничных мероприятиях, возложил цветы к памятнику.

После этого участники собрались в большом зале галереи искусств "Цзиньтай", где состоялся праздничный концерт. Кроме того, в галерее была организована фотовыставка, посвященная Великой Отечественной войне и акции "Бессмертный полк". Всего в торжественных мероприятиях приняли участие более 100 человек.

Как сообщило ранее Международное радио Китая (CRI), акция "Бессмертный полк" во вторник также проходит в городах Гуанчжоу, Далянь, Харбин и Ухань.

"Бессмертный полк" — общественная акция, представляющая собой марш, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проводится в День Победы в России и других странах. Около 12 миллионов человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" по всей России 9 мая в 2015 году. В прошлом году на улицы с фотопортретами своих родственников-фронтовиков вышло в два раза больше участников — около 24 миллионов человек, а сама акция прошла в 50 странах.

Акция "Георгиевская ленточка" посвящена празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Идея акции возникла в 2005 году в агентстве РИА Новости, которое сейчас входит в МИА "Россия сегодня". Тогда же прошла первая акция, и с тех пор повязывать ленточку накануне 9 мая стало традицией. Для миллионов людей не только в России, но и за рубежом георгиевская ленточка — символ памяти, связи поколений и воинской славы. В 2017 году акция проходит более чем в 90 странах мира. Старт акции ежегодно дает МИА "Россия сегодня", в этом году раздача ленточек началась 24 апреля.