Акция "Бессмертный полк" в честь Дня Победы состоялась в Пекине

ПЕКИН, 9 мая — РИА Новости, Иван Булатов. Акция "Бессмертный полк", приуроченная к годовщине победы в Великой Отечественной войне, состоялась во вторник в одном из центральных парков китайской столицы — парке "Чаоян", передает корреспондент РИА Новости.
Акция в Пекине организована координатором Межрегионального историко-патриотического общественного движения "Бессмертный полк" в Китае Еленой Тимофеевой при участии посольства Российской Федерации в КНР, Русского клуба в Пекине и галереи искусств "Цзиньтай". Впервые шествие "Бессмертный полк" было организовано в Пекине в 2016 году в парке "Наньгуань", в нем приняли участие несколько десятков человек.
Организаторы раздали гостям и участникам праздничных мероприятий георгиевские ленточки. Центральным событием стало шествие колонны "Бессмертный полк" по территории парка с подходом к скульптуре "Советский Сокол" — собирательному образу советского летчика. Участники мероприятия запустили в небо воздушные шары с надписью названия акции, после чего собравшиеся минутой молчания почтили память героев войны. Посол России в Китае Андрей Денисов также принял участие в праздничных мероприятиях, возложил цветы к памятнику.
После этого участники собрались в большом зале галереи искусств "Цзиньтай", где состоялся праздничный концерт. Кроме того, в галерее была организована фотовыставка, посвященная Великой Отечественной войне и акции "Бессмертный полк". Всего в торжественных мероприятиях приняли участие более 100 человек.
Как сообщило ранее Международное радио Китая (CRI), акция "Бессмертный полк" во вторник также проходит в городах Гуанчжоу, Далянь, Харбин и Ухань.
"Бессмертный полк" — общественная акция, представляющая собой марш, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проводится в День Победы в России и других странах. Около 12 миллионов человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" по всей России 9 мая в 2015 году. В прошлом году на улицы с фотопортретами своих родственников-фронтовиков вышло в два раза больше участников — около 24 миллионов человек, а сама акция прошла в 50 странах.
Акция "Георгиевская ленточка" посвящена празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Идея акции возникла в 2005 году в агентстве РИА Новости, которое сейчас входит в МИА "Россия сегодня". Тогда же прошла первая акция, и с тех пор повязывать ленточку накануне 9 мая стало традицией. Для миллионов людей не только в России, но и за рубежом георгиевская ленточка — символ памяти, связи поколений и воинской славы. В 2017 году акция проходит более чем в 90 странах мира. Старт акции ежегодно дает МИА "Россия сегодня", в этом году раздача ленточек началась 24 апреля.
© РИА Новости . Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкБолее 30 тысяч человек вышли на улицы Омска с портретами своих близких, чтобы почтить их память в день 71 годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Во главе колонны шли ветераны боевых действий и учащиеся Омского кадетского корпуса.
Более 30 тысяч человек вышли на улицы Омска с портретами своих близких, чтобы почтить их память в день 71 годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Во главе колонны шли ветераны боевых действий и учащиеся Омского кадетского корпуса.
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© РИА Новости . Виталий ЗалесскийПерейти в фотобанкВпервые в столице Беларуси проходит акция "Беларусь помнит" - аналог набирающего популярность "Бессмертного полка". От традиционного шествия непосредственных участников боев Великой Отечественной войны было решено отказаться из-за возраста и состояния здоровья ветеранов.
Впервые в столице Беларуси проходит акция "Беларусь помнит" - аналог набирающего популярность "Бессмертного полка". От традиционного шествия непосредственных участников боев Великой Отечественной войны было решено отказаться из-за возраста и состояния здоровья ветеранов.
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© РИА Новости . Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкШествие "Бессмертного полка" в Ростове-на-Дону, на которое в этом году вышли 50 тысяч человек, впервые завершилась ярким зрелищем - проездом колонны байкеров. Они провезли по улицам города копию Знамени Победы.
Шествие "Бессмертного полка" в Ростове-на-Дону, на которое в этом году вышли 50 тысяч человек, впервые завершилась ярким зрелищем - проездом колонны байкеров. Они провезли по улицам города копию Знамени Победы.
© РИА Новости . СтрингерПерейти в фотобанкЖители Киева вышли на улицы города, чтобы почтить память павших в Великой Отечественной войне. Неизвестные распылили в колонне слезоточивый газ и требовали пришедших снять Георгиевские ленточки
Жители Киева вышли на улицы города, чтобы почтить память павших в Великой Отечественной войне. Неизвестные распылили в колонне слезоточивый газ и требовали пришедших снять Георгиевские ленточки
© РИА Новости . Олеся ПотаповаОколо 20 тысяч жителей самопровозглашенной Луганской народной республики приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Луганске в рамках Парада Победы.
Около 20 тысяч жителей самопровозглашенной Луганской народной республики приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Луганске в рамках Парада Победы.
© Фото : предоставлено организаторами акцииУчастие в акции "Бессмертный полк" в Страсбурге приняли не только жители города, но и специально приехавшие для этого граждане Германии из близлежащих городов. Несколько сотен собравшихся прошли под звуки знаменитых русских и французских песен военных лет.
Участие в акции "Бессмертный полк" в Страсбурге приняли не только жители города, но и специально приехавшие для этого граждане Германии из близлежащих городов. Несколько сотен собравшихся прошли под звуки знаменитых русских и французских песен военных лет.
© РИА Новости . Макс ВетровВ крымской акции "Бессмертного полка" приняла участие прокурор Крыма Наталья Поклонская, которая пришла на шествие в Симферополе с иконой Николая Второго.
Прокурор Республики Крым Наталья Поклонская на акции "Бессмертный полк" в Симферополе.
В крымской акции "Бессмертного полка" приняла участие прокурор Крыма Наталья Поклонская, которая пришла на шествие в Симферополе с иконой Николая Второго.
Прокурор Республики Крым Наталья Поклонская на акции "Бессмертный полк" в Симферополе.
Несколько сотен человек вышли на марш "Бессмертного полка" в Берлине.
Традиция дарить ветеранам цветы соблюдалась и на марше "Бессмертного полка" в Монреале, на который пришли сотни человек, в том числе граждане России из США и Канады.
© РИА Новости . Харел РинцлерПерейти в фотобанкВторой год подряд акция "Бессмертного полка" проходит в Нью-Йорке. В этом году она стала еще популярнее: на улицы города вышли более 300 человек, которым не безразлична память о Великой Отечественной войне.
Второй год подряд акция "Бессмертного полка" проходит в Нью-Йорке. В этом году она стала еще популярнее: на улицы города вышли более 300 человек, которым не безразлична память о Великой Отечественной войне.
Жители Донецка приняли активное участие в марше "Бессмертного полка" в их городе. В этом году был побит рекорд в 30 тысяч участников.