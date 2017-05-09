Число нападений на приюты беженцев в ФРГ снизилось до докризисного уровня

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Власти Германии фиксируют снижение числа нападений на центры размещения беженцев по сравнению с минувшим годом: за первые три месяца 2017 года было совершено 93 нападения против более чем 340 случаев в 2016 году, пишет во вторник газета Neue Osnabrücker Zeitung со ссылкой на данные федерального ведомства уголовной полиции Германии (BKA).

Издание отмечает, что, учитывая данные первого квартала 2017 года, можно говорить о том, что ситуация с нападениями на беженцев вернулась к докризисному уровню, то есть первому кварталу 2015 года, когда было зафиксировано 106 нападений. С началом кризиса число нападений на беженцев резко возросло. Так, только за весь 2015 года было совершено более тысячи нападений, в 2016-м ситуация оставалась почти на том же уровне.

По данным BKA, 86 из 93 совершенных в этом году нападений имели под собой праворадикальное основание. Вне центров размещения нападениям подверглись 318 беженцев или людей, ожидающих получения статуса беженца. Суммарно при нападениях пострадали 47 человек, двое из них — дети.