В Южной Корее молодежь требует права голосовать на выборах с 18 лет

Молодежь Южной Кореи требует права голосовать на выборах с 18 лет

Молодежь Южной Кореи требует права голосовать на выборах с 18 лет

СЕУЛ, 9 мая — РИА Новости, Иван Захарченко. Молодые жители Южной Кореи на фоне проходящих в этой стране досрочных президентских выборов потребовали во вторник уменьшить возрастной барьер для участия в голосовании.

Недалеко от центрального проспекта Чонно в Сеуле они провели альтернативное голосование, чтобы показать, какие политические предпочтения будут у следующего поколения избирателей. На месте акции проходит такая же, как и на избирательных участках ЦИК, регистрация участников, установлена закрытая кабинка для голосования и урна для бюллетеней. Студенты Южной Кореи таким образом отстаивают право голосовать с 18, а не 19 лет, как это разрешено по нынешнем законам.

"Мы также ждем избрания нового президента страны, но сами не можем принять в нем участия", — говорится в обращении участников студенческой акции по случаю выборов. По их мнению, молодежь при демократии не может быть лишена права на участие в политической жизни.

В Южной Корее проводятся выборы нового президента вместо отстраненной два месяца назад от власти из-за коррупционного скандала Пак Кын Хе. Экс-главе государства был объявлен импичмент, а затем последовал арест и предъявление целого ряда обвинений, в том числе во взяточничестве и злоупотреблении полномочиями.

По данным ЦИК Республики Корея, всего на выборах открыто 13 964 избирательных участка и зарегистрировано 42 миллиона 479 тысяч 710 избирателей.