Власти Франции намерены расчистить лагерь беженцев в Париже

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Французские власти приступили к расчистке лагеря беженцев на северо-востоке Парижа, передает агентство Рейтер со ссылкой на полицию.

По данным французских СМИ, в лагере находятся около тысячи беженцев, в основном из Африки и Афганистана. Лагерь расположен в районе Порт-де-ля-Шапель.

В операции по зачистке территории участвуют 350 полицейских.

В ноябре прошлого года в районе станции метро "Сталинград" в Париже был полностью эвакуирован стихийный лагерь мигрантов, в котором проживали порядка 3,8 тысячи человек. Ранее власти Франции также расселили лагерь мигрантов в городе Кале на севере Франции, известный как "джунгли". В общей сложности более 5,5 тысячи бывших обитателей лагеря нашли приют в специальных центрах размещения в разных городах Франции.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный, в первую очередь, рядом вооруженных конфликтов и экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки. По данным агентства ЕС Frontex, за 2015 год в Евросоюз прибыли 1,8 миллиона мигрантов.

Paris: des campements de migrants sont évacués par des dizaines de policiers depuis 6h ce matin porte de la Chapelle. pic.twitter.com/lvM05XgVfs — Infos Françaises (@InfosFrancaises) 9 мая 2017 г.

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