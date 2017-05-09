Тысячи алма-атинцев возложили цветы к Мемориалу славы

АЛМА-АТА, 9 мая — РИА Новости, Михаил Егорин. В Алма-Ате в День Победы жители и гости города пришли в парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев, чтобы почтить память погибших в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба городской администрации.

В ходе церемонии возложения цветов к Вечному огню аким (мэр) Алма-Аты Бауыржан Байбек отметил, что Великая Победа была достигнута ценою колоссальных человеческих жертв. По его словам, Казахстан, население которого тогда составляло более 6 миллионов человек, отправил на фронт порядка 20% своих граждан, из которых каждый второй погиб.

"Казахстанцы проявили героизм на всех фронтах войны, доблестно и самоотверженно сражаясь с жестоким врагом. Имена Бауыржана Момышулы, Талгата Бигельдинова, Алии Молдагуловой, Маншук Маметовой, Сергея Луганского, Леонида Беды, Нуркена Абдирова и еще тысяч и тысяч казахстанцев золотыми буквами вписаны в историю великих подвигов той войны. Наш долг — сделать все, чтобы сберечь мир и согласие в независимом Казахстане, сохранить безоблачное небо над головами будущих поколений", — сказал глава города.

Он также подчеркнул, что ежедневный подвиг казахстанцы совершали и в тылу, где не покладая рук трудились женщины, старики, дети. В годы войны практически все предприятия перешли на выпуск военной продукции. Девять из десяти пуль были отлиты из казахстанского свинца. В республике выплавлялось 35% общесоюзной меди, 83% свинца, 60% молибдена, отмечается в сообщении пресс-службы.

В ходе выступления Байбек напомнил, что из 1,2 миллиона ушедших на фронт казахстанцев более 160 тысяч были алма-атинцами. По его словам, молодежь должна помнить великий подвиг ветеранов, знать о вкладе Казахстана и родного края в общую победу.

В ходе торжественной церемонии собравшиеся почтили память павших воинов минутой молчания, после чего состоялось торжественное прохождение роты почетного караула и выступление музыкальных коллективов и исполнителей. Вечером на площади Астана в Алма-Ате состоится праздничный концерт, в котором прозвучат песни военных лет. Праздничное мероприятие завершится салютом.