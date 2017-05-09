Тысячи алма-атинцев возложили цветы к Мемориалу славы

08:1709.05.2017
(обновлено: 08:19 09.05.2017)
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АЛМА-АТА, 9 мая — РИА Новости, Михаил Егорин. В Алма-Ате в День Победы жители и гости города пришли в парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев, чтобы почтить память погибших в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба городской администрации.
В ходе церемонии возложения цветов к Вечному огню аким (мэр) Алма-Аты Бауыржан Байбек отметил, что Великая Победа была достигнута ценою колоссальных человеческих жертв. По его словам, Казахстан, население которого тогда составляло более 6 миллионов человек, отправил на фронт порядка 20% своих граждан, из которых каждый второй погиб.
"Казахстанцы проявили героизм на всех фронтах войны, доблестно и самоотверженно сражаясь с жестоким врагом. Имена Бауыржана Момышулы, Талгата Бигельдинова, Алии Молдагуловой, Маншук Маметовой, Сергея Луганского, Леонида Беды, Нуркена Абдирова и еще тысяч и тысяч казахстанцев золотыми буквами вписаны в историю великих подвигов той войны. Наш долг — сделать все, чтобы сберечь мир и согласие в независимом Казахстане, сохранить безоблачное небо над головами будущих поколений", — сказал глава города.
Он также подчеркнул, что ежедневный подвиг казахстанцы совершали и в тылу, где не покладая рук трудились женщины, старики, дети. В годы войны практически все предприятия перешли на выпуск военной продукции. Девять из десяти пуль были отлиты из казахстанского свинца. В республике выплавлялось 35% общесоюзной меди, 83% свинца, 60% молибдена, отмечается в сообщении пресс-службы.
В ходе выступления Байбек напомнил, что из 1,2 миллиона ушедших на фронт казахстанцев более 160 тысяч были алма-атинцами. По его словам, молодежь должна помнить великий подвиг ветеранов, знать о вкладе Казахстана и родного края в общую победу.
В ходе торжественной церемонии собравшиеся почтили память павших воинов минутой молчания, после чего состоялось торжественное прохождение роты почетного караула и выступление музыкальных коллективов и исполнителей. Вечером на площади Астана в Алма-Ате состоится праздничный концерт, в котором прозвучат песни военных лет. Праздничное мероприятие завершится салютом.
Световое мультимедийное шоу, созданное по мотивам военных писем, показывают на Манежной площади в Москве с 1 по 9 мая.
Авторы проекта, используя письма, написанные в военное время, стараются "передать эмоциональную хронологию войны".
© РИА Новости . Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВо время светового шоу зрители на Манежной площади становятся свидетелями блокады Ленинграда и битвы за Москву, принимают участие в Сталинградской и Курской битвах, в освобождении Европы и сражении за Берлин.
Во время светового шоу зрители на Манежной площади становятся свидетелями блокады Ленинграда и битвы за Москву, принимают участие в Сталинградской и Курской битвах, в освобождении Европы и сражении за Берлин.
Световое шоу сделано таким образом, что зрители видят не просто набор ярких иллюстраций на тему Победы, а выстроенные в хронологической последовательности события Великой Отечественной войны.
Зрители на световом мультимедийном шоу "Письма Победы" на Манежной площади в Москве.
Особенностью шоу стало использование технологии видеомэппинга, с помощью которого задействуются архитектурные детали здания, на которое проецируется изображение.
Во время светового шоу фронтон Манежа на некоторое время превращается в отрывной календарь, фасад здания горит, а его колонны – рушатся.
Посетители на световом мультимедийном шоу "Письма Победы" у стен Кремля.
Представление будет проходить каждый вечер с 1 по 9 мая с 21.00 до 23.00 на Манежной площади в Москве.
Зрители на световом мультимедийном шоу "Письма Победы" в Москве.