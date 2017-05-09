В Индонезии христианина приговорили к двум годам тюрьмы за богохульство

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Суд Индонезии приговорил к двум годам тюремного заключения губернатора Джакарты христианина Басуки Чахая Пурнама по обвинению в кощунственных высказываниях по поводу Корана, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Суд постановил, что Пурнама виновен в кощунстве. Губернатор заявил, что обжалует приговор. Сообщается, что прокуроры не настаивали на тюремном заключении, а рекомендовали лишить чиновника свободы условно.

Пурнама является первым за последние полвека губернатором-христианином Джакарты и первым этническим китайцем на этом посту. Он занял его в 2014 году после того, как его бывший начальник Джоко Видодо был избран президентом Индонезии. Пурнама, завоевавший популярность столичных жителей решительной борьбой с коррупцией и бюрократией, до начала акций протеста мусульман считался наиболее вероятным победителем выборов губернатора. И итоге он проиграл во втором туре в апреле экс-министру образования и культуры Индонезии Анису Басведану, который официально займет пост губернатора Джакарты в октябре.