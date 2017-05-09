В столице Киргизии в День Победы начинается шествие "Бессмертного полка"

БИШКЕК, 9 мая — РИА Новости. Шествие многотысячного "Бессмертного полка" начинается в столице Киргизии в День Победы, передает корреспондент РИА Новости во вторник.

Многотысячная колонна горожан начинает движение от парка Победы, расположенного в предгорьях Ала-Тоо у южной окраины Бишкека. Участники шествия пешим маршем пройдут по улице Абдрахманова до Вечного огня на площади Победы, в центре столицы, где состоится митинг-реквием.

Сбор участников акции начался на "Южных воротах" города в 9.00(6.00 мск). Впереди колонны — несколько автомобилей в которых поедут ветераны войны, труженики тыла, заслуженные деятели республики. В составе колонны — курсанты военных вузов Киргизии, которые несут баннеры, посвященные 72-летия Победы. Ожидается, что к шествию по пути следования через город будут присоединяться граждане.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД республики, в связи с движением колонны в Бишкеке перекрыто движение автотранспорта по ряду центральных улиц. "Просим всех горожан и гостей нашей столицы отнестись с пониманием к вводимым мерам и выбирать альтернативные маршруты движения", — заявили в киргизской милиции.

Марш "Бессмертного полка" проходит в столице Киргизии с 2014 года. В прошлом году в акции приняли участие свыше 15 тысяч киргизстанцев, колонна шествия растянулась более чем на 500 метров. В этом году организаторы ожидают, что в марше примут участие не менее 20 тысяч человек.

На фронты второй мировой ушли свыше трехсот тысяч солдат и офицеров-киргизстанцев, то есть каждый шестой житель Киргизии. Девяносто пять тысяч из них не вернулись. Около ста воинов-киргизстанцев прижизненно или посмертно удостоены звания Героя Советского Союза. Из граждан Киргизии и Казахстана была сформирована восьмая гвардейская Панфиловская дивизия бойцы которой прославились в боях под Москвой, остановив наступление передовых частей немецкой группы армий "Центр" на Москву осенью 1941 года. Последний из киргизстанцев-ветеранов легендарной Панфиловской дивизии, принимавший участие в боях за Москву Тунгучбай Апасов умер два года назад.

Сейчас в Киргизии проживают около 640 ветеранов Великой Отечественной войны. Из них — 176 инвалидов ВОВ, 25 несовершеннолетних узников концлагерей, а также 28 блокадников Ленинграда.