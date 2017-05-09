В Южной Корее проходят досрочные президентские выборы

СЕУЛ, 9 мая — РИА Новости, Иван Захарченко. Миллионы граждан Южной Кореи пришли во вторник на досрочные выборы нового президента страны, назначенные после отстранения от этой должности Пак Кын Хе.

Ей, вовлеченной в крупный коррупционный скандал, был объявлен импичмент, а затем последовал арест и предъявление целого ряда обвинений, в том числе во взяточничестве и злоупотреблении полномочиями.

Цветок демократии

Избирательные участки в Сеуле открыты в основном в районных управах — крохотных офисах, затерянных в переулках среди кварталов домов. На каждой будке для голосования надпись — "Выборы — это цветок демократии".

У избирательного участка квартала Хвехён-дон центрального района Сеула сразу после открытия на регистрацию выстроилась очередь – в основном люди старшего поколения.

"Я выбрала умного человека ради возрождения нашей страны", — сообщила РИА Новости проголосовавшая в избирательном участке в Хвехён-доне женщина по фамилии Ха. По ее словам, "больше нельзя жить так, как раньше, нужно стараться ради своей страны".

Молодой человек в европейском костюме по фамилии Ким также выразил надежду на перемены в Южной Корее. "Я проголосовал в надежде на смену власти в нашей стране", — сказал он. Ким надеется, что в Южной Корее будет "более справедливое, чем прежде, общество с равными возможностями для всех".

Отношения с Пхеньяном

По данным последнего опроса общественного мнения, основные претенденты на президентский пост — Мун Чжэ Ин от Демократической партии, которого поддержали 42,4% опрошенных, Ан Чхоль Су от центристской "Народной партии" Южной Кореи и представитель консервативных сил Хон Чжун Пхё, рейтинги которых не превысили 18,6%.

Сторонники демократических сил надеются на искоренение коррупции в южнокорейском обществе и улучшение отношений с КНДР для предотвращения угрозы войны. В основном это молодое поколение. Люди в возрасте предпочитают консерваторов, опасаясь сближения с Пхеньяном.

Пожилой водитель такси рассказал корреспонденту РИА Новости, что голосовал за Хон Чжун Пхё, поскольку не хочет, чтобы новый президент поехал в Пхеньян, как это уже было в прошлом при экс-президентах от демократических сил Ким Дэ Чжун и Но Му Хён.

"Ким Дэ Чжун поехал в Пхеньян, потом Но Му Хён поехал в Пхеньян, а с той стороны кто-нибудь приехал в Сеул?" — спрашивает таксист. Так, убежден он, будет и на этот раз, и новый президент Южной Кореи опять отправится в Пхеньян и будет "давать денег". Такого же мнения придерживаются и многие другие представители старшего поколения южных корейцев, на памяти которых Корейская война 1950-1953 годов. Они возлагают надежды на военную мощь США и надеются на объединение страны в результате "развала" КНДР.

По данным южнокорейских СМИ, проведение нынешних выборов в стране обойдется налогоплательщикам в 311 миллиардов вон (274 миллиона долларов). Только ЦИК потратит 180 миллиардов вон из своих средств, а 42,1 миллиарда, как сообщило агентство Рёнхап, пойдут из фондов поддержки пяти политических партий, представленных в однопалатном южнокорейском парламенте — Национальном собрании. Также ЦИК выплатит 88,9 миллиардов вон в виде частичного или полного погашения затрат на предвыборную гонку всех кандидатов в президенты, которые получат более 10% голосов в свою поддержку на выборах.

Как сообщалось ранее, 4-5 мая в Южной Корее проходило досрочное голосование, согласно принятому в 2014 году закону, который позволяет всем желающим гражданам проголосовать раньше дня выборов и в любом месте вне зависимости от причины, чтобы повысить явку избирателей. По данным ЦИК, досрочно проголосовали свыше 11 миллионов человек или 26,06% всего электората.

Инаугурация нового президента Республики Корея состоится сразу после заседания ЦИК утром 10 мая между 08:00 и 10:00 местного времени (02:00 — 04:00 МСК), когда официально будет подтверждена его победа на выборах.