На северо-востоке Японии объявили эвакуацию из-за лесного пожара

ТОКИО, 9 мая — РИА Новости, Ксения Нака. Власти объявили эвакуацию для жителей города Камаиси в префектуре Иватэ на северо-востоке Японии из-за лесного пожара.

Пожар в горной местности продолжается уже сутки. По последним данным, выгорела территория около 400 гектаров. Для тушения огня задействованы 12 вертолетов сил обороны и пожарных частей. Работы были прекращены накануне из-за наступления темноты и возобновились утром во вторник.

Сильный ветер, достигавший при порывах до 26 метров в секунду, вызвал угрозу расширения площади горения. В связи с этим объявлена эвакуация для 136 семей, проживающих поблизости.