В Венесуэле гвардейцы пустили слезоточивый газ в приют

МЕХИКО, 9 мая – РИА Новости. Обитатели и персонал приюта для детей и престарелых "Мой дом" в венесуэльском городе Маракайбо были эвакуированы в понедельник в результате действий национальной боливарианской гвардии, закидавшей вход в это учреждение гранатами со слезоточивым газом.каналом NTN24, видно, как спасатели и простые граждане на руках выносят детей из здания центра, а также вывозят стариков в инвалидных креслах.
По имеющейся информации, в здании приюта пытались укрыться от слезоточивого газа участники оппозиционного митинга против действий правительства президента Николаса Мадуро. В итоге гвардейцы обстреляли газом вход в приют.
Ранее на фоне многодневных протестов оппозиции Мадуро подписал указ о созыве учредительного собрания. Согласно конституции Венесуэлы, источник власти в стране — народ Венесуэлы, и эта власть может осуществляться через национальное учредительное собрание, созываемое для изменения государственного строя, создания нового порядка и составления новой конституции. В свою очередь депутат Энри Рамос Альюп заявил, что решение главы государства является очередной главой продолжающегося государственного переворота.