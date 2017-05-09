В Венесуэле гвардейцы пустили слезоточивый газ в приют

МЕХИКО, 9 мая – РИА Новости. Обитатели и персонал приюта для детей и престарелых "Мой дом" в венесуэльском городе Маракайбо были эвакуированы в понедельник в результате действий национальной боливарианской гвардии, закидавшей вход в это учреждение гранатами со слезоточивым газом.

На кадрах, опубликованных каналом NTN24 , видно, как спасатели и простые граждане на руках выносят детей из здания центра, а также вывозят стариков в инвалидных креслах.

По имеющейся информации, в здании приюта пытались укрыться от слезоточивого газа участники оппозиционного митинга против действий правительства президента Николаса Мадуро. В итоге гвардейцы обстреляли газом вход в приют.

Ранее на фоне многодневных протестов оппозиции Мадуро подписал указ о созыве учредительного собрания. Согласно конституции Венесуэлы, источник власти в стране — народ Венесуэлы, и эта власть может осуществляться через национальное учредительное собрание, созываемое для изменения государственного строя, создания нового порядка и составления новой конституции. В свою очередь депутат Энри Рамос Альюп заявил, что решение главы государства является очередной главой продолжающегося государственного переворота.

Протесты в Венесуэле начались 4 апреля после решения Верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. В итоге число погибших в уличных столкновениях уже приближается к 40, только в Каракасе пострадало более 800 человек.