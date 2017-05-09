СМИ: в США МВД заблокировало работу более 200 консультационных советов

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Министерство внутренних дел США временно заморозило работу более 200 консультационных советов, комитетов и подкомитетов, передает телеканал CNN со ссылкой на соответствующий циркуляр.

Как сообщает телеканал, ранее глава агентства по охране окружающей среды (EPA) США Скотт Прюитт уволил половину ученых из научного совета, который предоставляет EPA консультации.

Сообщается, что работа советов, треть из которых научные, не будет разморожена по крайней мере до сентября.

"Мы никого не увольняли. Мы приостановили совещания и работу этих консультационных советов, чтобы (глава министерства) Райан Зинке смог оценить, достигают ли они своих целей", — приводит телеканал слова представителя МВД.

По словам представителя министерства, многие советы не собирались по несколько лет, а в некоторых из них оставались вакантные должности.