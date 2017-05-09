Оппозиция: в Каракасе при протестах пострадали свыше 800 человек

Представители оппозиции и омоновцы столкнулись во время протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе

Представители оппозиции и омоновцы столкнулись во время протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе

МЕХИКО, 9 мая – РИА Новости. Общее число людей, пострадавших в результате протестов оппозиции только в столице Венесуэлы Каракасе, за 38 дней превысило 800 человек, сообщил в понедельник оппозиционный блок "Круглый стол демократического единства".

Только в понедельник пострадали по меньшей мере 116 человек, рассказала на пресс-конференции депутат Мариальберта Барриос. "Мы имеем диктаторское правительство, и (президент Николас) Мадуро — это диктатор, мы будем продолжать наши действия в рамках конституции, требуя выборов, открытия гуманитарного канала и освобождения политических заключенных", — приводит портал Nacional заявление Барриос.

Ранее на фоне многодневных протестов оппозиции Мадуро подписал указ о созыве учредительного собрания. Согласно конституции Венесуэлы, источник власти в стране — народ Венесуэлы, и эта власть может осуществляться через национальное учредительное собрание, созываемое для изменения государственного строя, создания нового порядка и составления новой конституции. В свою очередь депутат Энри Рамос Альюп заявил, что решение главы государства является очередной главой продолжающегося государственного переворота.

Протесты в Венесуэле начались 4 апреля после решения Верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. В итоге число погибших в уличных столкновениях уже приближается к 40.