СМИ узнали о планах США изменить стратегию в Афганистане

ВАШИНГТОН, 9 мая — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. США могут в ближайшие недели усилить свою военную роль в Афганистане, сообщила в понедельник газета Washington Post со ссылкой на представителей американской администрации.
В нем указывается, что "новый план, еще подлежащий одобрению со стороны Трампа, подразумевает расширение военной роли США в рамках более масштабных усилий, цель которых — заставить все более уверенных в себе талибов вернуться за стол переговоров".
Как сообщил изданию один из чиновников, новая стратегия является результатом проведенного анализа ситуации, который был основан на стремлении Трампа изменить ухудшающуюся ситуацию в Афганистане.
По данным газеты, это должно привести к пересмотру шагов Обамы, нацеленных на ограничение военной роли США в Афганистане. Подчеркивается, что "Трамп, как ожидается, примет решение до саммита НАТО 25 мая".
"Как говорят официальные лица, пока неясно, поддержит ли Трамп, до сих пор мало говоривший о самой длинной войне США, расширение американской военной роли в Афганистане", — пишет газета.