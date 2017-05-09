СМИ узнали о планах США изменить стратегию в Афганистане

ВАШИНГТОН, 9 мая — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. США могут в ближайшие недели усилить свою военную роль в Афганистане, сообщила в понедельник газета Washington Post со ссылкой на представителей американской администрации.

"Самые высокопоставленные и внешнеполитические советники президента Дональда Трампа предложили серьезное изменение стратегии в Афганистане, которое позволит США эффективно вернуться в процесс преследования движения "Талибан", — говорится в сообщении.

В нем указывается, что "новый план, еще подлежащий одобрению со стороны Трампа, подразумевает расширение военной роли США в рамках более масштабных усилий, цель которых — заставить все более уверенных в себе талибов вернуться за стол переговоров".

Как сообщил изданию один из чиновников, новая стратегия является результатом проведенного анализа ситуации, который был основан на стремлении Трампа изменить ухудшающуюся ситуацию в Афганистане.

В материале отмечается, что в итоге одобрить решение о реализации стратегии должен Пентагон, а не Белый дом. Подчеркивается, что в этом документе будет определена численность американских войск в Афганистане, он подразумевает расширение полномочий по проведению бомбардировок боевиков "Талибана". "Он также отменяет установленные при (бывшем президенте США Бараке) Обаме ограничения по мобильности американских военных советников на полях сражений", — говорится в сообщении.

По данным газеты, это должно привести к пересмотру шагов Обамы, нацеленных на ограничение военной роли США в Афганистане. Подчеркивается, что "Трамп, как ожидается, примет решение до саммита НАТО 25 мая".

"Как говорят официальные лица, пока неясно, поддержит ли Трамп, до сих пор мало говоривший о самой длинной войне США, расширение американской военной роли в Афганистане", — пишет газета.