США нацелены на международное сотрудничество в борьбе с "Хезболлой"

ВАШИНГТОН, 9 мая — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. США нацелены на международное сотрудничество в борьбе с группировкой "Хезболла", сообщили в американском министерстве финансов.

По информации ведомства, в Вашингтоне 4-5 мая состоялась четвертая встреча Координационной группы правоохранительных органов (LECG), которая нацелена на борьбу с данной группировкой.

"Мы намерены продолжать сотрудничество с LECG по обмену информацией и разработке стратегий по предотвращению финансовой деятельности и помощи "Хезболле", — заявила и.о. помощника министра финансов Дженнифер Фолер. По ее словам, "LECG является уникальной площадкой для сотрудничества " в борьбе с данной группировкой.

Как отметили в минфине, во встрече Координационной группы приняли участие представители 20 стран с Ближнего Востока, Северной и Южной Америки, Юго-Восточной Азии, а также Интерпола и Европола. Также уточняется, что следующая подобная дискуссия состоится в конце 2017 года.

"Хезболла" воюет с террористическими группировками почти с самого начала кризиса в Сирии. Представители движения неоднократно заявляли, что их бойцы встали на сторону сирийского правительства в борьбе с радикалами, в том числе ради защиты ливано-сирийских границ и препятствия проникновению боевиков в Ливан.