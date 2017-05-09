СМИ: в Каракасе более 110 человек пострадали в ходе протестов

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. По меньшей мере 116 человек пострадали в ходе оппозиционных протестов в столице Венесуэлы Каракасе, сообщает издание Nacional со ссылкой на оппозиционный блок "Круглый стол демократического единства".
Ранее на фоне многодневных протестов оппозиции Мадуро подписал указ о созыве учредительного собрания. Согласно конституции Венесуэлы, источник власти в стране — народ Венесуэлы, и эта власть может осуществляться через национальное учредительное собрание, созываемое для изменения государственного строя, создания нового порядка и составления новой конституции. В свою очередь депутат Энри Рамос Альюп заявил, что решение главы государства является очередной главой продолжающегося государственного переворота.