СМИ: в Каракасе более 110 человек пострадали в ходе протестов

Представители оппозиции и омоновцы столкнулись во время протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе

Представители оппозиции и омоновцы столкнулись во время протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. По меньшей мере 116 человек пострадали в ходе оппозиционных протестов в столице Венесуэлы Каракасе, сообщает издание Nacional со ссылкой на оппозиционный блок "Круглый стол демократического единства".

"Единственное, что поддерживает (президента Венесуэлы) Николаса Мадуро – это насилие и вооруженные силы, которые не на стороне народа", — приводит издание слова депутата Мариальберта Барриоса.

Ранее на фоне многодневных протестов оппозиции Мадуро подписал указ о созыве учредительного собрания. Согласно конституции Венесуэлы, источник власти в стране — народ Венесуэлы, и эта власть может осуществляться через национальное учредительное собрание, созываемое для изменения государственного строя, создания нового порядка и составления новой конституции. В свою очередь депутат Энри Рамос Альюп заявил, что решение главы государства является очередной главой продолжающегося государственного переворота.

Протесты в Венесуэле начались 4 апреля после решения Верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. В итоге число погибших в уличных столкновениях уже приближается к 40.