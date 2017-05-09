Трамп решил выдвинуть Патрика Мюррея на пост зампостпреда США при ООН

ВАШИНГТОН, 9 мая — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп решил выдвинуть кандидатуру Патрика Мюррея на пост заместителя постоянного представителя страны при ООН, сообщил Белый дом.

"Президент объявил о намерении выдвинуть Патрика Мюррея на пост заместителя постоянного представителя США при ООН по особым политическим отношениям в ранге посла и заместителя представителя США на сессиях Генеральной Ассамблеи ООН", — говорится в сообщении.

Там указывается, что "Мюррей является полковником в отставке, он служил в Ираке, на Балканах, работал в посольстве США в Москве, был советником Бюро по военно-политическим отношениям в госдепартаменте". Кроме того, он работал военным представителем США при ООН.

За плечами Мюррея учеба в университетах штатов Оклахома и Огайо, Европейском центре по изучению безопасности Джорджа Маршалла в Германии, работа в штабе Сухопутных сил ВС США, а также на радио и телевидении.