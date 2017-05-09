Трамп продлил на год санкции против Йемена

ВАШИНГТОН, 9 мая — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп в понедельник продлил на год санкции в отношении ряда представителей правительства Йемена, сообщил Белый дом.
В нем указывается, что "эти действия угрожают миру и безопасности в Йемене, в том числе путем создания помех политическому процессу в стране и реализации (мирных) соглашений от 23 ноября 2011 года между властями и оппозицией, которые предоставили возможность добиться мирного перехода власти".
Как отметил Трамп, "данные действия (по-прежнему) представляют необычайную и экстраординарную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов". "По этой причине я продлеваю данный режим на один год", — отметил президент.