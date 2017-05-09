Полицейская операция в Париже не повлияла на движение поездов Eurostar

ПАРИЖ, 9 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Полицейская спецоперация, проходящая в ночь на вторник на Северном вокзале Парижа, не помешала движению поездов Eurostar, связывающих Францию с Великобританией.

Как сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителя компании Eurostar, к моменту начала операции движение этих поездов уже было завершено по графику.

Ранее ночью стало известно о проведении спецоперации на Северном вокзале в Париже.

Французские СМИ сообщают, что полиция ведёт поиски "трёх мужчин, представляющих опасность", которые могли прибыть на вокзал в одном из скоростных поездов. Речь якобы идет о троих мужчинах, ориентировки на задержание которых были выпущены в минувшую пятницу.

В субботу представитель Национальной полиции Франции сообщил РИА Новости, что в преддверии второго тура выборов главы государства были выпущены ориентировки на трех человек, подозреваемых в подготовке теракта в стране. По словам собеседницы агентства, речь идет о двух гражданах Бельгии Биляле аль-Маркори и Тарике Джадауне, а также о гражданине Афганистана Забиулле Сарвари.

К настоящему моменту не сообщается, стали ли именно эти мужчины причиной переполоха на Северном вокзале в ночь на вторник.