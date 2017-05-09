Махмуд Аббас рассказал об итогах встречи с Дональдом Трампом

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Глава Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас сообщил, что президент США Дональд Трамп посетит Вифлеем 23 мая, передает телеканал RT Arabic.
"После нашей встречи он решил посетить нас в Вифлееме 23 мая. Между нашим визитом и его визитом будет много встреч на уровне экспертов или комиссий, чтобы начать изучение всего, что нам необходимо, чтобы поставить точки над "i". Как c нами, так и с Израилем", — заявил Аббас в интервью телеканалу.
Кроме того, Аббас добавил, что результаты его встречи с Трампом были позитивными. "Встреча была полезной, как минимум, потому что мы представили ему подробные разъяснения наших требований и палестинской ситуации", — сказал глава ПНА.