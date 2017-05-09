Махмуд Аббас рассказал об итогах встречи с Дональдом Трампом

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Глава Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас сообщил, что президент США Дональд Трамп посетит Вифлеем 23 мая, передает телеканал RT Arabic.

Ранее сообщалось, что Трамп принял приглашение главы ПНА Махмуда Аббаса о второй встрече за месяц — первая прошла на прошлой неделе в Вашингтоне.

"После нашей встречи он решил посетить нас в Вифлееме 23 мая. Между нашим визитом и его визитом будет много встреч на уровне экспертов или комиссий, чтобы начать изучение всего, что нам необходимо, чтобы поставить точки над "i". Как c нами, так и с Израилем", — заявил Аббас в интервью телеканалу.

Кроме того, Аббас добавил, что результаты его встречи с Трампом были позитивными. "Встреча была полезной, как минимум, потому что мы представили ему подробные разъяснения наших требований и палестинской ситуации", — сказал глава ПНА.