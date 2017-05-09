В МИД России назвали условия для нормализации отношений Москвы и Вашингтона

Здание министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото

Здание министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото

ДЛЯ НОРМАЛИЗАЦИИ ОТНОШЕНИЙ РФ И США НАДО УСТРАНИТЬ РАЗДРАЖИТЕЛИ, СОЗДАННЫЕ ПРИ ОБАМЕ, ТАКИЕ КАК ФАКТИЧЕСКАЯ ЭКСПРОПРИАЦИЯ ДИПНЕДВИЖИМОСТИ РФ — МИД РФ

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