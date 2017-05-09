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В мире

В Южной Корее начались президентские выборы

00:0609.05.2017
(обновлено: 03:15 09.05.2017)
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© РИА Новости . Иван ЗахарченкоПрезидентские выборы в Южной КорееПрезидентские выборы в Южной Корее
© РИА Новости . Иван Захарченко

СЕУЛ, 9 мая — РИА Новости, Иван Захарченко. В Южной Корее на рассвете во вторник открылись избирательные участки на выборах президента, которые проводятся досрочно в связи с импичментом и отстранением от власти в стране экс-президента Пак Кын Хе.

Вид на город Сеул. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Жидаков
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В Южной Корее поддерживают меры безопасности в связи с выборами президента
По данным ЦИК Республики Корея, всего на выборах будут действовать 13 964 избирательных участка. Всего на нынешних выборах зарегистрировано почти 42,5 миллиона избирателей.

Голосование завершится вечером в 20.00 (14.00 мск). Но уже примерно к 15:00 (9.00 мск), как ожидается, станет ясно, кто выйдет победителем.

По данным последнего опроса общественного мнения, основные претенденты на президентский пост — Мун Чжэ Ин от Демократической партии, которого поддержали 42,4% опрошенных, Ан Чхоль Су от центристской "Народной партии" Южной Кореи и представитель консервативных сил Хон Чжун Пхё, рейтинги которых не превысили 18,6%.

Глава КНДР Ким Чен Ын во время военного парада в Пхеньяне. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
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Политолог: смена власти в Южной Корее открывает путь к переговорам с КНДР
Новый президент Южной Кореи вступит в должность 10 мая.

Экс-президент Пак Кын Хе, дочь бывшего южнокорейского диктатора Пак Чон Хи, была отстранена от власти в марте этого года по решению Конституционного суда и импичменту, вынесенному парламентом страны в конце 2016 года. Пак Кын Хе обвиняют в злоупотреблении служебным положением и во взяточничестве в связи со скандалом вокруг ее ближайшей знакомой Цой Сун Силь. Эта особа, как утверждают, вмешивалась в государственные дела для извлечения выгоды, не занимая никаких государственных постов.

Бывший президент Республики Корея Пак Кын Хе. Архивное фото
© Фотохост-агентство/ Илья Питалев
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Экс-президенту Южной Кореи предъявили обвинения во взяточничестве
Как сообщалось ранее, 4-5 мая в Южной Корее проходило досрочное голосование, согласно принятому в 2014 году закону, который позволяет всем желающим гражданам проголосовать раньше дня выборов вне зависимости от причины, чтобы повысить явку избирателей.

За порядком на выборах будут следить 84 414 полицейских, что составляет 60% от их общего числа по всей стране. Они будут охранять как избирательные участки, так и 251 пункт подсчета голосов.

Выборы в Южной Корее проходят на фоне острой конфронтации с КНДР, против которой, как заявил недавно президент США Дональд Трамп, могут быть применены любые меры, если она будет продолжать "провокации", то есть ядерные и ракетные испытания.

Военное командование Южной Кореи заявило в понедельник, что в вооруженных силах страны сохраняется высокая степень готовности на случай "провокации" КНДР во время выборов президента Южной Кореи.

Вместе с тем центральная в КНДР газета "Нодон синмун" призвала в преддверии выборов в Южной Корее к улучшению межкорейских отношений.

"Стремление нашего народа к миру было безжалостно растоптано консервативными группировками, маниакальными сторонниками конфронтации", — пишет газета. По ее словам, пора положить конец противостоянию Севера и Юга и "открыть путь к новой эре воссоединения".

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