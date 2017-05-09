Рябков и Шеннон договорились продолжать двусторонние контакты

НЬЮ-ЙОРК, 8 мая — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил РИА Новости, что встреча с замгоссекретаря США Томасом Шенноном не является "однократным" мероприятием.

В понедельник Рябков провел встречу с Шенноном в Нью-Йорке.

"Мы договорились, что в зависимости от того, как пойдет работа по конкретным вопросам, которые мы обсудили сегодня и определили в качестве направлений возможного прогресса, вернемся к теме места и времени следующей встречи. Ясно, что это не будет только разовым однократным мероприятием", — сказал он, отвечая на вопрос, будут ли данные встречи регулярными.