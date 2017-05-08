Германия начала выдавать турецким военным статус беженцев

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Власти Германии предоставили первым турецким военнослужащим и их семьям с дипломатическими паспортами статус политических беженцев, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на немецкие СМИ.

Ранее министерство внутренних дел Германии подтвердило информацию о получении 262 запросов от турецких дипломатов и военнослужащих о предоставлении убежища в Германии. Запросы о получении убежища были поданы в разное время после попытки госпереворота в Турции в июле 2016 года.

О предоставлении статуса беженцев турецким военным сообщило издание Sueddeutsche Zeitung, а также телеканалы WDR и NDR. Точное число военных не сообщается.

В ночь на 16 июля 2016 года в Турции группа военных мятежников совершила попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.

В октябре представитель министерства внутренних дел ФРГ Йоханнес Димрот заявил, что после попытки переворота в Турции убежища в Германии запросили 35 турецких граждан с дипломатическими паспортами. В конце января сообщалось, что по данным СМИ, около 40 турецких военных, несущих службу на немецких базах НАТО, обратились к властям ФРГ с просьбой о предоставлении убежища.