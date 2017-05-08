Клэппер заявил, что не знал о расследовании ФБР о "вмешательстве России"

ВАШИНГТОН, 8 мая — РИА Новости. Экс-директор национальной разведки США Джеймс Клэппер заявил, что не знал о расследовании ФБР о "российском вмешательстве" в выборы в США.

Клэппер на посту директора национальной разведки координировал деятельность 17 американских спецслужб, включая ФБР. Он ушел в отставку 20 января, в день инаугурации Дональда Трампа.

По словам Клэппера, если появляется информация о возможных действиях американского гражданина в интересах иностранной державы, "стандартная практика — делиться этой информацией с ФБР". В результате, по словам Клэппера, он не знал о расследовании ФБР. Клэппер также ответил отрицательно на вопрос, есть ли у него данные о "сговоре" Трампа с Россией, наличие которого предполагали демократы.