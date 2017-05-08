Экс-главе нацразведки США неизвестно о прослушке кандидатов в президенты

ВАШИНГТОН, 8 мая — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Бывший директор национальной разведки США Джеймс Клэппер заявил в понедельник, что ему ничего неизвестно о прослушивании спецслужбами разговоров кандидатов в президенты США.

В ходе слушаний в американском сенате республиканец Тед Круз, который в 2016 году сам претендовал на пост главы государства, спросил Клэппера, верно ли то, что ему "ничего неизвестно о прослушивании других кандидатов и их штабов, кроме (Дональда) Трампа".

"Да, это так", — сказал Клэппер, который занимал пост глав нацразведки до 20 января 2017 года.

Аналогичный вопрос Круз задал бывшей и.о. генерального прокурора США Салли Йейтс. "Мне неизвестно ничего о прослушивании штаба Трампа. То же самое касается и других кандидатов", — сказала он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его предвыборный штаб подвергся прослушиванию в ходе президентской кампании 2016 года. В этом он обвинил своего предшественника на посту Барака Обаму.