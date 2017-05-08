Экс-директор разведки США перепутал советскую и российскую разведку

ВАШИНГТОН, 8 мая — РИА Новости. Экс-директор национальной разведки США Джеймс Клэппер допустил, по собственному признанию, "оговорку по Фрейду", перепутав советскую и российскую разведку.

Клэппер выступал в сенате США, рассказывая о предположениях американских спецслужб, что российские спецслужбы вмешивались в американские выборы.

"Еще в 2015 году были данные о советской деятельности — извините, российской, это оговорка по Фрейду. В основном это касалось сбора информации", — сказал Клэппер.

Выражение "оговорка по Фрейду" восходит к основателю психоанализа Зигмунду Фрейду, который предположил, что некоторые оговорки, описки и другие, казалось бы, случайные действия могут быть вызваны подсознательными мотивами. Советский Союз прекратил свое существование в 1991 году, к тому моменту Клэппер уже много лет работал в американских спецслужбах.