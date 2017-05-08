Экс-и.о. генпрокурора США предположила, что РФ могла шантажировать Флинна

ВАШИНГТОН, 8 мая — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Бывшая и.о. генерального прокурора США Салли Йейтс в понедельник допустила, что экс-советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн мог подвергнуться шантажу со стороны России.

"Были опасения в том, что Флинн мог подвергнуться шантажу со стороны России", — сказала она на слушаниях в американском сенате по поводу так называемого влияния РФ на американские выборы.

Йейтс сообщила сенаторам, что ее команда "доводила до сведения Белого дома свои опасения по поводу Флинна". По ее словам, вопрос о его преследовании также обсуждался. "Мы предоставили Белому дому информацию по Флинну, чтобы они могли действовать", — добавила она.

Президент США Дональд Трамп уволил Йейтс после того, как та отказалась выполнять его указ по иммиграции.

Генерал-лейтенант Флинн в 2012–2014 годах занимал должность начальника Разведывательного управления министерства обороны США, а с 20 января по 13 февраля 2017 года был советником по национальной безопасности президента США. Он ушел в отставку на фоне обвинений, что он не раскрыл полностью содержание своих разговоров с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. СМИ утверждали со ссылкой на спецслужбы, что Флинн обсуждал с Кисляком возможное снятие санкций США против России. Флинн это отрицал. В Кремле заявили, что разговор Флинна и Кисляка имел место, но его содержание передали неверно.

После отставки Флинна комитеты конгресса и Пентагон стали проверять сообщения о том, что Флинн получил в ходе визита в Россию в 2015 году гонорары от российских компаний — на это ему как носителю секретов и недавнему высокопоставленному военному требовалось одобрение в США. Адвокат Флинна заявил, что тот подробно проинформировал спецслужбы США о своей поездке до и после визита в Москву.

После ухода Флинна с поста американские СМИ сообщили о том, что он ранее зарегистрировался в министерстве юстиции США в качестве "иностранного агента" и представлял интересы Турции.