Макрон заявил Трампу, что будет защищать Парижское соглашение по климату

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Избранный президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом заявил, что будет защищать соглашение по климату, сообщила в эфире телеканала CNN официальный представитель движения "Вперед" Лоранс Хаим.

"Их разговор продолжался десять минут, это был интересный разговор о важных вопросах", — сказала Хаим. По ее словам, Трамп и Макрон обсудили вопросы борьбы с терроризмом, трансатлантических отношений и экономики, а также климатических изменений.

"Он сказал ему (Трампу), что он попытается защитить Парижское соглашение по климату", — добавила Хаим.

Президент США Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании критиковал соглашение, но, вступив в должность, смягчил позицию. США занимают второе место в мире после Китая по выбросам углекислого газа. В случае выхода страны из Парижского соглашения, оно фактически потеряет смысл.

Парижское соглашение по климату, подписанное 194 странами в декабре 2015 года, определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Оно не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата.