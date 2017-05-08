Экс-и.о. генпрокурора США отказалась подтвердить "связь Трампа с Россией"

ВАШИНГТОН, 8 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Бывшая исполняющая обязанности генпрокурора — главы минюста США Салли Йейтс отказалась подтвердить предполагаемые связи предвыборного штаба Дональда Трампа с Россией.

Сенатор Линдси Грэм спросил Йейтс, был ли "сговор" между Трампом и Россией. "Я не могу ответить, это потребовало бы раскрытия секретной информации", — сказала Йейтс.

Президент США Дональд Трамп уволил Йейтс с поста и.о. генпрокурора после того, как та отказалась выполнять его указ по иммиграции.