Экс-глава разведки США: Россия продолжит оказывать влияние на выборы в мире

ВАШИНГТОН, 8 мая — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Бывший директор национальной разведки США Джеймс Клэппер в понедельник выразил уверенность в том, что Россия продолжит усилия по оказанию влияния на выборы в США и в мире.

"Русские могут поздравить себя с тем, что их действия превзошли самые высокие ожидания при минимальном использовании ресурсов", — сказал он на слушаниях в американском сенате, посвященных так называемому "влиянию РФ" на выборы в США.

Клэппер также утверждает, что влияние РФ на выборы в США в 2016 году "стало самым серьезным из подобных действий с 1960-х годов".

Клэппер ушел в отставку с поста главы национальной разведки 20 января 2017 года, когда закончились полномочия предыдущей администрации США. На слушаниях он подчеркнул, что выступает как частное лицо и все его "знания об этом вопросе заканчиваются тем периодом".