Два американских сенатора считают, что РФ могла влиять на выборы во Франции

Сотрудник в здании Сената США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото

Сотрудник в здании Сената США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото

ВАШИНГТОН, 8 мая — РИА Новости. Сенаторы США Линдси Грэм и Дайэнн Файнстайн считают, что РФ могла влиять на выборы во Франции.

"Что касается российского вмешательства, мы видели его повторение на французских выборах — возможно, не в такой степени, но повторение", — заявила демократ Файнстайн на слушаниях по "российскому вмешательству" в выборы в США.

Грэм сообщил, что считает вполне возможным влияние России на выборы в других странах. Он упомянул о заявлениях избранного президента Франции Эммануэля Макрона, что его предвыборный штаб взломали хакеры. "Мы не знаем, кто это сделал, но мы разберемся", — сказал Грэм.

Ранее США обвиняли Россию в причастности к взлому баз данных Демократической партии США и передаче информации ресурсу WikiLeaks в 2016 году. Результатов официального расследования власти США не предоставили. Россия неоднократно опровергала эти обвинения американских спецслужб. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассандж также опровергал какую-либо связь между сайтом и Россией.

Президент России Владимир Путин, говоря об этих обвинениях, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными". По его словам, подобные заявления ни на чем не основаны и никаких фактов приведено не было.