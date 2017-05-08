Консерватор Эстрози отказался войти в новое правительство Франции

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Глава региона Прованс-Альпы-Лазурный берег член крупнейшей оппозиционной партии "Республиканцы" Кристиан Эстрози заявил, что отказался от поста министра в новом правительстве Франции, передает агентство Рейтер.

Кроме того, Эстрози сообщил, что принял решение уйти с поста главы региона, который он занимал с 2015 года. "Я отказался исполнять любые обязанности в правительстве", — заявил политик-консерватор.

В окружении Эстрози сообщили, что он отверг министерский пост в правительстве Эммануэля Макрона, чтобы вновь стать мэром Ниццы – города, в котором летом прошлого года террорист на грузовике протаранил толпу людей, собравшихся на набережной посмотреть фейерверк по случаю Дня взятия Бастилии, что привело к гибели 86 человек.

"Моя единственная цель – служить моему городу, моему региону, а не войти в правительство", — отметил Эстрози.

"Я поздравил (нового президента) вчера и пожелал ему успеха, потому что в первую очередь я хочу, чтобы моя страна преуспела", — приводит агентство слова Эстрози.

В воскресенье во Франции прошел второй тур президентских выборов. Лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон одержал верх с результатом 66,1%, свидетельствуют данные МВД. Кандидат от партии "Республиканцы" экс-премьер Франсуа Фийон выбыл из президентской гонки в первом туре, получив 20,1% голосов.