В Госдепе считают низкой вероятность конфликта с Россией в Арктике

ВАШИНГТОН, 8 мая – РИА Новости. Вероятность конфликта между США и Россией в Арктике остается низкой, считают в госдепартаменте.

"Угроза вооруженного конфликта (в Арктике) остается низкой по сравнению с другими регионами мира", — заявил на брифинге заместитель помощника госсекретаря по вопросам океанов и международным делам в области окружающей среды и науки Дэвид Балтон.

Так он ответил на вопрос о возможности конфликта США и России в Арктике.

В целом, представитель госдепартамента отметил, что Арктика остается "стабильным и мирным регионом".