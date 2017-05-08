В госдепе заявили, что США успешно сотрудничают с Россией в Арктике

ВАШИНГТОН, 8 мая – РИА Новости. США успешно сотрудничают с РФ в рамках Арктического совета несмотря на разногласия в других областях, заявили в госдепартаменте.

"У нас есть механизм, в рамках которого осуществляется очень хорошее международное сотрудничество между всеми восемью странами (членами Арктического совета – ред.), включая Россию. Какие бы разногласия не существовали между США и Россией…они касаются других областей и не отражаются на Арктическом совете. Это очень согласованно действующий орган", — сказал на брифинге заместитель помощника госсекретаря по вопросам океанов и международным делам в области окружающей среды и науки Дэвид Балтон.

Встреча глав МИД Арктического совета пройдет в городе Фэрбанкс на Аляске 10-11 мая. С российской стороны в мероприятии примет участие министр иностранных дел Сергей Лавров.

В Арктический совет входят восемь стран: Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция.